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Гаджиев оценил работу Слуцкого в Китае

19 Апреля 2024 • 08:01 Комментировать

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о работе соотечественника Леонида Слуцкого в чемпионате Китая. Экс-наставник ЦСКА в настоящий момент тренирует «Шанхай Шеньхуа».

«Результатом Слуцкого не удивлен. У него есть качества, которые где-то удается реализовать. Дай бог, чтобы он вернулся на тот путь, по которому шел раньше как тренер», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Стоит отметить, что Слуцкий стал лучшим тренером марта в китайском чемпионате. В минувшем месяце «Шанхай Шеньхуа» под руководством российского наставника выиграл три поединка с общим счетом 7:0.

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Гаджи Гаджиев Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа ещё теги
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