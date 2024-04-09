Пименов: «В чемпионате Китая тоже немало команд, которые хотят побеждать»

Руслан Пименов, бывший российский форвард похвалил главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого за достижения у руля китайского клуба. Напомним, что пока в новом сезоне клуб Леонида Викторовича идёт уверенно без поражений и возглавляет турнирную таблицу китайского первенства.

«В чемпионате Китая немало команд, которые тоже очень хотят побеждать. А Слуцкий – большой молодец, его успехи в Китае не могут не радовать», - говорит Пименов для «Матч ТВ».

Руслан добавил, что нынешняя работа Слуцкого станет отличной рекламой российской тренерской школы за пределами России. И возможно на фоне успехов Слуцкого к тренерам из России начнут внимательнее присматриваться в других уголках мира.

Ранее к успехам команды Слуцкого скептически отнёсся Александр Мостовой, бывший российский полузащитник.