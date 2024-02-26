Белоус — о переезде Слуцкого в Китай: «Меня это не удивило»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус высказался о переезде бывшего наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в Китай.

Напомним, в конце прошлого года Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа», а на днях завоевал первый трофей в Китае, одолев «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок страны.

«Это интересный вариант. В последние несколько лет Леонид Викторович не боялся новых приключений. Поэтому меня это не удивило. Он большой молодец, что пробует», — цитирует Белоуса «Матч ТВ».

По мнению функционера, своей профессиональной деятельностью Слуцкий раздвигает рамки сознания.

Ранее 52-летний Слуцкий работал в «Рубине», «Витессе», «Халл Сити» и многих других клубах.