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Чемпионат Китая по футболу

Белоус — о переезде Слуцкого в Китай: «Меня это не удивило»

26 Февраля 2024 • 21:32 Комментировать
Мэйчжоу Хакка
...
Шанхай Шеньхуа
03.03 15:00

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус высказался о переезде бывшего наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в Китай.

Напомним, в конце прошлого года Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа», а на днях завоевал первый трофей в Китае, одолев «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок страны.

«Это интересный вариант. В последние несколько лет Леонид Викторович не боялся новых приключений. Поэтому меня это не удивило. Он большой молодец, что пробует», — цитирует Белоуса «Матч ТВ».

По мнению функционера, своей профессиональной деятельностью Слуцкий раздвигает рамки сознания.

Ранее 52-летний Слуцкий работал в «Рубине», «Витессе», «Халл Сити» и многих других клубах.

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Леонид Слуцкий Юрий Белоус Шанхай Шеньхуа ещё теги

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