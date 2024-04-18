Пономарёв назвал Слуцкого средним тренером

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о работе главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.

Ранее сообщалось, что российский специалист был признан лучшим тренером чемпионата Китая по итогам марта.

«Посмотрим, как дальше будет работать Слуцкий. Китайцы поторопились, признав его лучшим. Они хорошо всех рекламируют», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Слуцкий является средним тренером, которому просто везло в ЦСКА, ведь в Европе у него ничего не получилось.

После шести сыгранных туров «Шанхай Шеньхуа» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Китая, набрав 16 очков.