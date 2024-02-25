Колосков: «Творческий простой пошёл Слуцкому на пользу»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о первом трофее главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого в Китае.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шеньхуа» стал обладателем Суперкубка Китая, обыграв «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

«Слуцкий — молодец! Реализовал на практике умения, знания, которые у него накопились за эти годы. Так что, видимо, небольшой творческий простой пошёл ему на пользу», — цитирует Колоскова Metaratings.

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце декабря прошлого года. Ранее он работал в «Рубине», ЦСКА, «Крыльях Советов», «Москве», а также в «Халл Сити», «Витессе» и национальной сборной России.