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«Ещё скажите, что в Монголии»: Мостовой преуменьшил заслуги Слуцкого

09 Апреля 2024 • 18:07 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой преуменьшил заслуги Леонида Слуцкого. «Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста выиграл все шесть матчей текущего сезона и даже установил рекорд.

По мнению Мостового, к достижениям Слуцкого в китайском футболе не стоит относиться серьёзно.

«Мне всё равно на Слуцкого. Чего он мне? Пусть выигрывает. Где он тренирует, в Китае? Ещё скажите, что в Монголии. Он был в «Рубине», и все видели результат. К чемпионату Китая серьёзно относиться не стоит», - слова Мостового приведены на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что Леонид Слуцкий принял «Шанхай Шеньхуа» в декабре. До того момента тренер больше года не имел клубной прописки.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Александр Мостовой Шанхай Шеньхуа ещё теги
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