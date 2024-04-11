«Я жду, что Слуцкий станет чемпионом Китая» — Моссаковский

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский поделился комментарием о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».
«Я жду, что Слуцкий станет чемпионом Китая и будет выигрывать трофеи. У него шесть побед из шести, пропустил лишь два мяча. Действительно, команда выглядит очень круто», — приводит слова Моссаковского Metaratings.
Напомним, российский тренер возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года.
По итогам пяти сыгранных туров подопечные Слуцкого находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата Китая, набрав 15 очков. Отрыв «Шанхай Шеньхуа» от ближайшего преследователя составляет три балла.
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