Непомнящий: «Работать иностранцу в Китае очень непросто»

Валерий Непомнящий, опытный российский тренер оценил достижение Леонида Слуцкого. При Леониде Викторовиче китайский «Шанхай Шеньхуа» выдал свой лучший старт в клубной истории, о чём вечером вторника сообщили в Opta Sports.

«Иностранному тренеру там очень непросто работать. Сказывается иной менталитет и, к сожалению, малый профессионализм местных футболистов. Клубы выстроены профессионально, но вот игрокам уровня не хватает», - говорит Непомнящий для «РБ Спорт».

Слуцкий работает в Китае с этого сезона (в Китае он начинается зимой). До этого более года Леонид Викторович не тренировал, а больше «светился» в различного рода юмористических шоу.

Сёмин: «Слуцкий успехами в Китае напомнил о себе»