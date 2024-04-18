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Чемпионат Китая по футболу

Мостовой — о Слуцком: «Давайте мы ещё про Монголию будем говорить»

18 Апреля 2024 • 18:14 Комментировать
Наньтун Чжиюнь
...
Шанхай Шеньхуа
20.04 15:00

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о признании Леонида Слуцкого лучшим тренером марта в чемпионате Китая.

«Не стоит серьезно относиться к таким успехам. Давайте мы еще про Китай будем говорить или про Монголию», — приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Слуцкий возглавляет китайский клуб «Шанхай Шеньхуа», который принял в конце декабря прошлого года.

В марте подопечные российского специалиста выиграли все три матча в рамках чемпионата, не пропустив ни одного гола.

После шести туров «Шанхай Шеньхуа» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Китая, набрав 16 очков.

Слуцкий признан лучшим тренером марта в чемпионате Китая

 

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Александр Мостовой Шанхай Шеньхуа ещё теги

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НАНЬТУН ЧЖИЮНЬ ШАНХАЙ ШЕНЬХУА
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