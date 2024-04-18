Мостовой — о Слуцком: «Давайте мы ещё про Монголию будем говорить»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о признании Леонида Слуцкого лучшим тренером марта в чемпионате Китая.
«Не стоит серьезно относиться к таким успехам. Давайте мы еще про Китай будем говорить или про Монголию», — приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспрессу».
Напомним, Слуцкий возглавляет китайский клуб «Шанхай Шеньхуа», который принял в конце декабря прошлого года.
В марте подопечные российского специалиста выиграли все три матча в рамках чемпионата, не пропустив ни одного гола.
После шести туров «Шанхай Шеньхуа» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Китая, набрав 16 очков.
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