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Барбоза: «Дзюба станет хорошим усилением для «Шанхай Шеньхуа»

16 Апреля 2024 • 16:36 Комментировать
Наньтун Чжиюнь
...
Шанхай Шеньхуа
20.04 15:00

Известный агент Паулу Барбоза поделился комментарием о возможном переходе форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в «Шанхай Шеньхуа».

«Дзюба станет хорошим усилением для них. Возможно, Артём чувствует, что ему в жизни нужен новый вызов, поэтому хочет переехать в Китай», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Агент считает, что Дзюба может стать одним из тех, кто будет играть очень долго, но все зависит от его желания.

В нынешней кампании 35-летний футболист появился на поле в 24 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре ассиста.

Действующий трудовой договор Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца этого сезона.

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Локомотив Москва Паулу Барбоза Артём Дзюба Шанхай Шеньхуа ещё теги

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