У команды Слуцкого шесть побед и ничья в чемпионате Китая

После ничьей в прошлом туре «Шанхай Шеньхуа» вернулся на победную тропу в чемпионате Китая. В субботу команда Леонида Слуцкого обыграла «Наньтун Чжиюнь» со счётом 2:0. Таким образом, «Шанхай Шеньхуа» вырвался на первое место в турнирной таблице местной Суперлиги. Коллектив Слуцкого в семи прошедших турах шесть раз выиграл и один раз сыграл вничью, то есть имеет 19 очков в кармане из 21 возможного.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года. До того момента специалист чуть более года не имел клубной прописки.