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Чемпионат Китая по футболу

У команды Слуцкого шесть побед и ничья в чемпионате Китая

20 Апреля 2024 • 17:36 Комментировать
Наньтун Чжиюнь
0:2
Шанхай Шеньхуа

После ничьей в прошлом туре «Шанхай Шеньхуа» вернулся на победную тропу в чемпионате Китая. В субботу команда Леонида Слуцкого обыграла «Наньтун Чжиюнь» со счётом 2:0. Таким образом, «Шанхай Шеньхуа» вырвался на первое место в турнирной таблице местной Суперлиги. Коллектив Слуцкого в семи прошедших турах шесть раз выиграл и один раз сыграл вничью, то есть имеет 19 очков в кармане из 21 возможного.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года. До того момента специалист чуть более года не имел клубной прописки.

Протокол игры  
Наньтун Чжиюнь0:2Шанхай Шеньхуа
  3'Малеле Сефас (0:1)
  82'Жоау Карлуш (0:2)
Чэнь ЧжаоМа ШэнКан Цао   69' (Лу Юнтао (   69' ) Энтони ИзучуквуСонг ХаоюйЛо Синь   70' (Вэй Лай (   70' ) Чжэн Хаоцянь   69' (Мата Майингила (   69' ) Пуцлин ДавидЯн Мин-Ян   81' (Йе Даочи (   81' ) Джи Шэнпан   59' (Жианг Зилей (   59' ) Годинес Наварро Хосе
Запасные: Лю ВейЛи ХуаянгШинар ЕлжанЗимин НуалиЦю ЧжунъиВан ЦзеЛяо Лэй
Ясюн БаоМанафа Вилсон   85' (Фулан Cисы Айди (   85' ) Цзян Шэнлон   49' Чжу ЧэньцзеЯн ЦзэсянГао Тиануй   69' (Хаоян Сюй (   69' ) Амаду ИбраимУ СиЖоау Карлуш   85' (Дай Вай-Цунь (   85' ) Луис Андре VМалеле Сефас   70' (Се Пэнфэй (   70' )
Запасные: Юньдин ЦаоЧжоу ЖунченХанчао ЮЛю ЮцзеДжин ЯнгянгМа ЖенФэй ЭрнандуоВанг Хайан
Сегодня. Стадион "Ругао Олимпик Спортс Центр " .
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Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа

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