У команды Слуцкого шесть побед и ничья в чемпионате Китая

После ничьей в прошлом туре «Шанхай Шеньхуа» вернулся на победную тропу в чемпионате Китая. В субботу команда Леонида Слуцкого обыграла «Наньтун Чжиюнь» со счётом 2:0. Таким образом, «Шанхай Шеньхуа» вырвался на первое место в турнирной таблице местной Суперлиги. Коллектив Слуцкого в семи прошедших турах шесть раз выиграл и один раз сыграл вничью, то есть имеет 19 очков в кармане из 21 возможного.
Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года. До того момента специалист чуть более года не имел клубной прописки.
Протокол игры
|3'Малеле Сефас (0:1)
|82'Жоау Карлуш (0:2)
Чэнь Чжао•Ма Шэн•Кан Цао 69' (Лу Юнтао ( 69' ) •Энтони Изучукву•Сонг Хаоюй•Ло Синь 70' (Вэй Лай ( 70' ) •Чжэн Хаоцянь 69' (Мата Майингила ( 69' ) •Пуцлин Давид•Ян Мин-Ян 81' (Йе Даочи ( 81' ) •Джи Шэнпан 59' (Жианг Зилей ( 59' ) •Годинес Наварро Хосе
Запасные: Лю Вей•Ли Хуаянг•Шинар Елжан•Зимин Нуали•Цю Чжунъи•Ван Цзе•Ляо Лэй
Ясюн Бао•Манафа Вилсон 85' (Фулан Cисы Айди ( 85' ) •Цзян Шэнлон 49' •Чжу Чэньцзе•Ян Цзэсян•Гао Тиануй 69' (Хаоян Сюй ( 69' ) •Амаду Ибраим•У Си•Жоау Карлуш 85' (Дай Вай-Цунь ( 85' ) •Луис Андре V•Малеле Сефас 70' (Се Пэнфэй ( 70' )
Сегодня. Стадион "Ругао Олимпик Спортс Центр " .
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