Сёмин поздравил Слуцкого с победой в Суперкубке Китая

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил наставника «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого с победой в Суперкубке Китая.

Сёмин назвал Слуцкого хорошим тренером, который уже неоднократно доказывал свою состоятельность.

«Слуцкий — очень хороший тренер, который неоднократно достигал самых высоких результатов с ЦСКА. Его определённо нужно поздравить с победой в Суперкубке Китая», — приводит слова Сёмина RT.

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года. В России он наиболее известен по своей работе в ЦСКА, вместе с которым трижды выигрывал чемпионат России и два раза становился обладателем Кубка страны.