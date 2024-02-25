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Чемпионат Китая по футболу

Сёмин поздравил Слуцкого с победой в Суперкубке Китая

25 Февраля 2024 • 15:37 Комментировать
Мэйчжоу Хакка
...
Шанхай Шеньхуа
03.03 15:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил наставника «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого с победой в Суперкубке Китая.

Сёмин назвал Слуцкого хорошим тренером, который уже неоднократно доказывал свою состоятельность.

«Слуцкий — очень хороший тренер, который неоднократно достигал самых высоких результатов с ЦСКА. Его определённо нужно поздравить с победой в Суперкубке Китая», — приводит слова Сёмина RT.

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года. В России он наиболее известен по своей работе в ЦСКА, вместе с которым трижды выигрывал чемпионат России и два раза становился обладателем Кубка страны.

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МЭЙЧЖОУ ХАККА ШАНХАЙ ШЕНЬХУА
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