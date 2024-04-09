Слуцкий выдал лучший старт сезона в истории «Шанхай Шеньхуа»

Мы уже писали несколько дней назад о том, что «Шанхай Шеньхуа» в Китае под руководством Леонида Слуцкого одержал пятую победу в национальном чемпионате подряд. В турнирной таблице шанхайский коллектив занимает чистое первое место с 15 баллами.

Но как добавляют статистики из Opta Sports, старт сезона при Слуцком стал лучшим в истории «Шанхай Шеньхуа». Сейчас «Шанхай Шеньхуа» лучший в лиге не только по очкам, но и по голам (13) и пропущенным голам (всего два). В среднем команда Слуцкого наносит по 20 ударов за матч и имеет 2.2 xG.

Напомним, что возглавил Леонид Викторович шанхайский клуб минувшей зимой. До этого российский тренер более года никого не тренировал.

Слуцкий в Китае: пять матчей – пять побед