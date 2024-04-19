Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Китая по футболу

Канчельскис рассказал, что думает о работе Слуцкого в Китае

19 Апреля 2024 • 08:29 Комментировать

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о работе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа». Российского специалиста признали лучим тренером месяца в чемпионате Китая.

«Поздравляю Слуцкого, что он признан тренером месяца в Китае! Молодец! Но самое главное - не как начнешь, а как закончишь. Мало кто из наших специалистов работает в иностранных чемпионатах», - передает слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что Слуцкий занял пост главного тренера «Шанхай Шеньху» минувшей зимой. В марте его команда одержала три победы с общим счетом 7:0. Подопечные российского специалиста лидируют в турнирной таблице китайского чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Андрей Канчельскис Шанхай Шеньхуа ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо В «Барселоне» изменили решение по Хави Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2023/2024 «Металлург» дома переиграл «Локомотив» в первом финальном матче плей-офф КХЛ Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.04.24 в 15:00
Чжэцзян Профессионал Чжэцзян Профессионал
Тяньцзинь Тайгер Тяньцзинь Тайгер
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
08:29 · Китай
Канчельскис рассказал, что думает о работе Слуцкого в Китае
08:01 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил работу Слуцкого в Китае
18 Апреля
18:42 · Китай
Пономарёв назвал Слуцкого средним тренером
18:14 · Китай
Мостовой — о Слуцком: «Давайте мы ещё про Монголию будем говорить» 1
17:25 · Китай
Слуцкий признан лучшим тренером марта в чемпионате Китая официально
16 Апреля
16:36 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Дзюба станет хорошим усилением для «Шанхай Шеньхуа»
11 Апреля
20:13 · Китай
Селюк: «Без Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» так и останется одной из лучших команд Китая»
18:18 · Китай
«Я жду, что Слуцкий станет чемпионом Китая» — Моссаковский
09 Апреля
21:18 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «В чемпионате Китая тоже немало команд, которые хотят побеждать»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Работать иностранцу в Китае очень непросто»
18:07 · Китай
«Ещё скажите, что в Монголии»: Мостовой преуменьшил заслуги Слуцкого
17:22 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий выдал лучший старт сезона в истории «Шанхай Шеньхуа»
05 Апреля
14:41 · Китай
Слуцкий в Китае: пять матчей – пять побед
03 Апреля
12:35 · Россия. Премьер-лига
Никита Медведев: «Слуцкий - сильный тренер, он может поднять китайский футбол»
31 Марта
17:19 · Китай
​Слуцкий снова выиграл - три победы в первых трёх матчах
Все новости
Рекомендуем