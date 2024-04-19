Канчельскис рассказал, что думает о работе Слуцкого в Китае

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о работе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа». Российского специалиста признали лучим тренером месяца в чемпионате Китая.
«Поздравляю Слуцкого, что он признан тренером месяца в Китае! Молодец! Но самое главное - не как начнешь, а как закончишь. Мало кто из наших специалистов работает в иностранных чемпионатах», - передает слова Канчельскиса «Чемпионат».
Напомним, что Слуцкий занял пост главного тренера «Шанхай Шеньху» минувшей зимой. В марте его команда одержала три победы с общим счетом 7:0. Подопечные российского специалиста лидируют в турнирной таблице китайского чемпионата.
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