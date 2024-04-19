Канчельскис рассказал, что думает о работе Слуцкого в Китае

«Поздравляю Слуцкого, что он признан тренером месяца в Китае! Молодец! Но самое главное - не как начнешь, а как закончишь. Мало кто из наших специалистов работает в иностранных чемпионатах», - передает слова Канчельскиса «Чемпионат».