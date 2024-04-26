​Из-за Месси в Китае ужесточили законы касательно футбольных матчей

В Китае изменили законы касательно проведения товарищеских матчей, в частности, тех, которые проводятся для участия в них суперзвёзд вроде Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

Напомним, что в ноябре прошлого года Месси, равно как и двое его бывших коллег по «Барселоне», не смогли прилететь в Китай, сорвав программу выступлений за всего лишь три дня до матчей.

Затем история повторилась в Гонконге, где Месси решил не выходить на поле, чем огорошил 38 тысяч зрителей, заплативших за билеты не для того, чтобы смотреть на «ноунеймов» из «Интера Майами», а только ради него, Лео.

И теперь ситуация такова - организаторов обязали сообщать корректную информацию о том, примет ли тот или иной игрок участие в матче, до начала продаж билетов.

В случае нарушения этого правила они могут быть привлечены к ответственности - как минимум административной.