Слуцкий признан лучшим тренером марта в чемпионате Китая

Российский специалист Леонид Слуцкий стал лучшим тренером чемпионата Китая по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба лиги. 52-летний тренер возглавляет «Шанхай Шеньхуа».

В марте подопечные Слуцкого выиграли три матча в рамках китайской Суперлиги. В этих встречах «Шанхай Шеньхуа» забил семь мячей и при этом ни разу не пропустил.

На данный момент «Шанхай Шеньхуа» находится на вершине турнирной таблицы национального первенства, имея в своей копилке 16 набранных очков после шести туров.

Напомним, Слуцкий возглавляет китайский коллектив с декабря прошлого года. Под его руководством команда уже выиграла Суперкубок Китая.