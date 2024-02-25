Непомнящий — о трофее Слуцкого: «Не сказал бы, что китайский футбол развивается»

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Валерий Непомнящий высказался о победе нынешнего наставника китайской команды Леонида Слуцкого в Суперкубке страны.

Непомнящий поздравил Слуцкого с успехом, отметив при этом, что сейчас футбол в Китае развивается плохо.

«Не сказал бы, что китайский футбол развивается. Там волнообразно: то вверх поднимается по затратам, то вниз или вообще исчезает. Но, похоже, у Слуцкого всё получается. Так что в добрый путь!» — цитирует Непомнящего Metaratings.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с конца декабря прошлого года, ранее он работал в «Рубине», ЦСКА, «Халл Сити» и «Витессе».