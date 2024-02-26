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Чемпионат Китая по футболу

Непомнящий: «В победе «Шанхай Шэньхуа» есть заслуга Слуцкого»

26 Февраля 2024 • 16:55 Комментировать
Мэйчжоу Хакка
...
Шанхай Шеньхуа
03.03 15:00

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого в Суперкубке Китая.

По мнению Непомнящего, в успехе «Шанхай Шеньхуа» есть заслуга Слуцкого, несмотря на то, что российский специалист возглавил эту команду только в конце декабря прошлого года.

«Безусловно, начать с победы — очень важно. Так Слуцкому будет проще. Он подготовил команду за отведённое время, принимал важные решения во время игры», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, в матче за Суперкубок Китая команда Слуцкого с минимальным счётом одолела «Шанхай Порт» (1:0). Этот трофей стал для российского тренера первым на новом месте работы.

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Евро-Футбол.Ру,
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МЭЙЧЖОУ ХАККА ШАНХАЙ ШЕНЬХУА
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