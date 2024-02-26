Непомнящий: «В победе «Шанхай Шэньхуа» есть заслуга Слуцкого»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого в Суперкубке Китая.

По мнению Непомнящего, в успехе «Шанхай Шеньхуа» есть заслуга Слуцкого, несмотря на то, что российский специалист возглавил эту команду только в конце декабря прошлого года.

«Безусловно, начать с победы — очень важно. Так Слуцкому будет проще. Он подготовил команду за отведённое время, принимал важные решения во время игры», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, в матче за Суперкубок Китая команда Слуцкого с минимальным счётом одолела «Шанхай Порт» (1:0). Этот трофей стал для российского тренера первым на новом месте работы.