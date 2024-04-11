Селюк: «Без Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» так и останется одной из лучших команд Китая»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Шанхай Шеньхуа».

«Он пошел в одну из лучших команд Китая. Без Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» так и останется одной из лучших», — приводит слова Селюка Metaratings.

По мнению агента, в клубе ничего не изменится, если на место Слуцкого придет любой другой тренер.

На данный момент «Шанхай Шеньхуа» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, сумев набрать 15 очков в пяти турах. Стоит отметить, что команда пропустила всего два гола. Кроме того, на старте сезона «Шанхай Шеньхуа» завоевал Суперкубок Китая.