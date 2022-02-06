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«Базель» не смог обыграть «Сьон», Чалов провёл на поле 88 минут

06 Февраля 2022 • 18:10 Комментировать
Базель
3:3
Сьон
окончен

В 20-м туре чемпионата Швейцарии встретились «Базель» и «Сьон». Этот матч стал памятным для «армейца» Фёдора Чалова, который дебютировал в новой для себя лиге. Россиянин провел на поле 88 минут, отметившись ударом в штангу и желтой карточкой.  Его команда пропустила первой, затем сама вела в счете и упускала перевес (3:3) и закрепилась на втором месте.

Протокол игры  
Базель 3:3Сьон
  11'Итаитинга (0:1)
(1:1) Штокер Валентин23'   
(2:1) Ндой Дан35'   
  56'Гргич Анто (2:2)
(3:2) Миллар Лиам69'   
  83'Гргич Анто (3:3)
Линднер ХайнцЛопес Серхио  46' (Ланг Михаэль (  46') Пельмар АндиБургер ВаутерКаттербах НоаКасами ПайтимДжака Таулант   68'  81' (Джига Нассер (  81') Штокер Валентин  89' (Andrin Hunziker (  89') Ндой ДанЧалов Фёдор   44'  89' (Чипперфилд Лиам (  89') Малес Дариан  64' (Миллар Лиам (  64')
Запасные: Тавареш ТомашФернандеш Желсон IIХайдари АльбианГебхардт Феликс
Фикентшер КевинКавар Димитри   32'Nathanael Saintini  88' (Оаро Гийом (  88') Бамер ЖанСиприано Маркос Робсон   33'  88' (Берарди Гаэтано (  88') Ндойе Бирама   30'  88' (Бенито Лорис (  88') БальтазарГргич Анто   83'Итаитинга  78' (Карлен Гаэтан (  78') Стожилкович Филип  74' (Весли Давид (  74') Буа Кевин
Запасные: Дзуффи ЛукаТосетти МаттеоФаюлу ТимотиКабаши Ариан
06 февраля. Стадион "Санкт-Якоб Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Сьон Фёдор Чалов
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окончен Базель 3:3 Сьон 1.48 4.60 6.30
Идет 24 минута Санкт-Галлен 0:0 Янг Бойз 4.80 4.40 1.58
Идет 23 минута Лугано 1:0 Люцерн 2.03 3.45 3.50
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Сегодня, 06 Февраля
18:44 · Швейцария
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