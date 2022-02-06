«Базель» не смог обыграть «Сьон», Чалов провёл на поле 88 минут

В 20-м туре чемпионата Швейцарии встретились «Базель» и «Сьон». Этот матч стал памятным для «армейца» Фёдора Чалова, который дебютировал в новой для себя лиге. Россиянин провел на поле 88 минут, отметившись ударом в штангу и желтой карточкой. Его команда пропустила первой, затем сама вела в счете и упускала перевес (3:3) и закрепилась на втором месте.