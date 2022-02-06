«Базель» не смог обыграть «Сьон», Чалов провёл на поле 88 минут

В 20-м туре чемпионата Швейцарии встретились «Базель» и «Сьон». Этот матч стал памятным для «армейца» Фёдора Чалова, который дебютировал в новой для себя лиге. Россиянин провел на поле 88 минут, отметившись ударом в штангу и желтой карточкой. Его команда пропустила первой, затем сама вела в счете и упускала перевес (3:3) и закрепилась на втором месте.
Протокол игры
|11'Итаитинга (0:1)
|(1:1) Штокер Валентин23'
|(2:1) Ндой Дан35'
|56'Гргич Анто (2:2)
|(3:2) Миллар Лиам69'
|83'Гргич Анто (3:3)
Линднер Хайнц•Лопес Серхио 46' (Ланг Михаэль ( 46') •Пельмар Анди•Бургер Ваутер•Каттербах Ноа•Касами Пайтим•Джака Таулант 68' 81' (Джига Нассер ( 81') •Штокер Валентин 89' (Andrin Hunziker ( 89') •Ндой Дан•Чалов Фёдор 44' 89' (Чипперфилд Лиам ( 89') •Малес Дариан 64' (Миллар Лиам ( 64')
Фикентшер Кевин•Кавар Димитри • 32'Nathanael Saintini 88' (Оаро Гийом ( 88') •Бамер Жан•Сиприано Маркос Робсон 33' 88' (Берарди Гаэтано ( 88') •Ндойе Бирама 30' 88' (Бенито Лорис ( 88') •Бальтазар•Гргич Анто • 83'Итаитинга 78' (Карлен Гаэтан ( 78') •Стожилкович Филип 74' (Весли Давид ( 74') •Буа Кевин
Запасные: Дзуффи Лука•Тосетти Маттео•Фаюлу Тимоти•Кабаши Ариан
06 февраля. Стадион "Санкт-Якоб Парк".
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