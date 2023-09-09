Балотелли ответил, готов ли вернуться в сборную Италии

Нападающий Марио Балотелли, который сейчас является игроком швейцарского «Сьона», ответил на вопрос о возможном возвращении в ряды национальной сборной Италии.

«Даже не знаю, приму ли я еще один вызов в сборную. У меня уже было много разочарований в карьере. Однако я не отказываюсь.

Вернуться в итальянский чемпионат? Пока не знаю. В данный момент у меня есть некоторые проблемы в «Сьоне», которые нужно решить», - передает слова форварда газета Marca.

Балотелли пополнил ряды швейцарского коллектива летом прошлого года. Контракт 32-летнего нападающего с клубом рассчитан до середины 2024 года.