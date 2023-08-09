«Милан» готов арендовать игрока «Базеля»

Итальянский «Милан» весьма активен на трансферном рынке - команда не только расстается с не прижившимися игроками, но и набирает новых. Очередным приобретением «Милана» станет Рикардо Калафьори, защитник швейцарского «Базеля».

Речь идет об арендном соглашении с последующим выкупом игрока, но условия выкупа пока что не сообщаются. Возможно, это станет известно уже после заключения сделки. В прошлом Калафьори выступал и за другие итальянские клубы, в частности, за «Дженоа» и «Рому».

Ранее привлекался в юношеские и молодежные сборные Италии - впрочем, в смысле взрослой сборной все еще впереди, ведь ему лишь 21 год.