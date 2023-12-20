Бывший швейцарский футболист албанского происхождения Блерим Джемаили задумался о тренерской карьере. Причем случилось это неожиданно - посещая тренировки своего сына и смотря на это со стороны, он неожиданно пришел к выводу, что ему хотелось бы попробовать себя в тренерском ремесле.

- Ранее никогда не думал об этом а теперь понял, что хочу попробовать. Мне кажется, что тренеры очень любят свою работу, - цитирует слова Джемаили derbyderbyderby.it.

Напомним, что родившийся на территории Северной Македонии в 1986 году экс-футболист закончил карьеру весной в клубе своей молодости - «Цюрихе».