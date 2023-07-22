Окафор прошёл медосмотр в «Милане»

Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Ноа Окафор уже прошёл медосмотр в стане «Милана». По информации от журналиста Даниэля Лонго, швейцарец успешно прошёл все необходимые процедуры, а в данный момент подписывает контракт.

Напомним, «Милан» должен заплатить за трансфер нападающего 15 миллионов евро. У футболиста оставался год по контракту с «Ред Булл Зальцбургом», поэтому итальянская команда получила большую скидку.

Окафор играл против «Милана» в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов, где однажды забил в ворота «россонери». С командой Стефано Пиоли Ноа должен подписать контракт сроком на 5 лет.