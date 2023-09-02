​Балотелли отстранили от команды – «Сьон» надеется продать итальянца

Известный нападающий Марио Балотелли был отстранён от первой команды швейцарского «Сьона». В настоящий момент 33-летний итальянец тренируется отдельно от основного состава. Об этом на своих страницах рассказывает Sport Bild.

Отмечается, что спортивный директор «Сьона» надеется продать Балотелли в один из саудовских клубов. Там трансферное окно будет открыто ещё несколько недель – до 20 сентября.

Стоит сказать, что «Сьон» в настоящий момент представляет второй швейцарский дивизион. В этот клуб Марио Балотелли переходил год назад из турецкого «Адана Демирспор».