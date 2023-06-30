Бывший швейцарский и немецкий нападающий подмосковных «Химок» Кемаль Адеми стал игроком «Люцерна». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба из Швейцарии.

Отмечается, что форвард подписал со своим новым клубом контракт длительностью два года.

Напомним, что 27-летний швейцарец два последних сезона выступал за клубы второго по силе дивизиона Германии – сначала за «Падерборн», а в минувшем сезоне – за «Зандхаузен». «Химкам» Адеми принадлежал всё это время, а пополнил российский клуб он летом 2021 года, оформив переход из стамбульского «Фенербахче».

В минувшем сезоне чемпионата Швейцарии «Люцерн» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице.