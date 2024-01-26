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«Грассхоппер» сменил владельца - место китайцев заняли американцы

26 Января 2024 • 03:15 Комментировать
Грасcхоппер
...
Цюрих
28.01 18:30

Швейцарский «Грассхоперс», один из самых известных клубов своей страны, сменил владельца после того, как четыре года им владели китайцы - инвестиционный фонд Gruppo Fosun. Сейчас его сменили некие инвесторы из Лос-Анджелеса. Они уже имеют отношение к мюнхенской «Баварии» и австрийскому «Ваккер-Инсбрук», а теперь решили вложиться в еще один клуб.

В воскресенье «Грассхоппер», который идет лишь девятым в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, сыграет с «Цюрихом» - его дела куда лучше, команда занимает третье место.

Напомним, что «Грассхоппер» становился чемпионом страны 27 раз, но в последний раз это было в далеком 2003 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Грассхоппер

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