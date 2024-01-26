«Грассхоппер» сменил владельца - место китайцев заняли американцы

Швейцарский «Грассхоперс», один из самых известных клубов своей страны, сменил владельца после того, как четыре года им владели китайцы - инвестиционный фонд Gruppo Fosun. Сейчас его сменили некие инвесторы из Лос-Анджелеса. Они уже имеют отношение к мюнхенской «Баварии» и австрийскому «Ваккер-Инсбрук», а теперь решили вложиться в еще один клуб.

В воскресенье «Грассхоппер», который идет лишь девятым в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, сыграет с «Цюрихом» - его дела куда лучше, команда занимает третье место.

Напомним, что «Грассхоппер» становился чемпионом страны 27 раз, но в последний раз это было в далеком 2003 году.