Ондуа подтвердил возвращение в «Серветт»

Камерунский полузащитник с российским паспортом Гаэль Ондуа продолжит профессиональную карьеру в Швейцарии.

«Пришло время выбрать новый путь в профессиональном футболе, я счастлив, что буду выступать за «Серветт» в следующем сезоне. Хочу поблагодарить «Ганновер» и болельщиков за поддержку», — сообщил участник ЧМ-2022, подтвердив переход из клуба второй Бундеслиги в «Серветт». Ранее Ондуа был отстранён от тренировок с «Ганновером» из-за поддержки Российской Федерации.

В прошедшем сезоне Гаэль провёл лишь два матча в футболке немецкого коллектива во всех турнирах. Ранее камерунец уже выступал за «Серветт» с 2019 по 2021 год.