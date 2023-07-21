Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Германия. 2-я бундеслига

Ондуа подтвердил возвращение в «Серветт»

21 Июля 2023 • 00:53 Комментировать
Грасcхоппер
...
Серветт
22.07 19:00

Камерунский полузащитник с российским паспортом Гаэль Ондуа продолжит профессиональную карьеру в Швейцарии.

«Пришло время выбрать новый путь в профессиональном футболе, я счастлив, что буду выступать за «Серветт» в следующем сезоне. Хочу поблагодарить «Ганновер» и болельщиков за поддержку», — сообщил участник ЧМ-2022, подтвердив переход из клуба второй Бундеслиги в «Серветт». Ранее Ондуа был отстранён от тренировок с «Ганновером» из-за поддержки Российской Федерации.

В прошедшем сезоне Гаэль провёл лишь два матча в футболке немецкого коллектива во всех турнирах. Ранее камерунец уже выступал за «Серветт» с 2019 по 2021 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ганновер 96 Серветт Гаэль Ондуа трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГРАСCХОППЕР СЕРВЕТТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
00:53 · Германия. 2-я бундеслига
Ондуа подтвердил возвращение в «Серветт»
18 Июля
08:23 · Германия. Бундеслига
Переход Хальстенберга в «Ганновер 96» приостановлен, но Битшиабу может помочь
14 Июля
21:24 · Германия. 2-я бундеслига
«Брага» приобрела у «Шальке» игрока сборной Уругвая официально
06 Июля
21:04 · Россия. Премьер-лига
Хаджикадунич продолжит карьеру в «Гамбурге»
30 Июня
14:38 · Германия. 2-я бундеслига
Экс-форвард сборной Германии Крузе будет играть во второй Бундеслиге официально
20 Июня
18:09 · Россия. Премьер-лига
Ондуа: «Россия – мой дом, обожаю эту страну»
19 Июня
19:34 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил возможный переход Сазонова в «Гамбург»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Сазонов может перебраться в немецкий клуб
15 Июня
22:36 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Жиров присоединится к «Балтике» 20 июня» слухи
20:24 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зандхаузена» Жиров может продолжить карьеру в «Балтике»
13 Июня
09:38 · Россия. Премьер-лига
Ондуа: «Где я буду играть? Скоро вы всё узнаете»
31 Мая
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего «Химок» Адеми: «Сложно представить, что Кемаль может вернуться в Россию, но решение пока не принято» эксклюзив
29 Мая
14:17 · Германия. 2-я бундеслига
Два фаната Санкт-Паули приехали на матч на велосипедах из Англии – они проехали 1100 километров
28 Мая
22:36 · Германия. 2-я бундеслига
«Хайденхайм» сыграет в Бундеслиге впервые в своей истории
18:57 · Германия. 2-я бундеслига
Фанаты «Гамбурга» праздновали выход в Бундеслигу, но он не состоялся
Все новости
Рекомендуем