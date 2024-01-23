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​Арсен Венгер посетил драматический швейцарский «эль класико»

23 Января 2024 • 02:38 Комментировать
Цюрих
0:0
Базель

Легендарный наставник «Монако» и «Арсенала» Арсен Венгер решил посетить главный матч швейцарского чемпионата - «эль класико» «Цюриха» и «Базеля».

Матч, несмотря на вывеску, закончился нулевой ничьей, но это была драматичная ничья - 19-летний новобранец «Базеля», Ромео Бени, вышел на замену в своем первом матче за клуб на 77-й минуте, на 83-й получил первую желтую карточку, а на 92-й минуте - вторую, после чего, естественно, был удален.

В турнирной таблице «Базель» теперь уступает «Цюриху» все те же тринадцать очков, занимая одиннадцатое, предпоследнее место. «Цюрих» идет третьим.

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