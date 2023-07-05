Форвард национальной сборной Швейцарии Харис Сеферович продолжит свою карьеру на Ближнем Востоке в клубе «Аль-Васль», что представляет чемпионат ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба новой команды швейцарца, с которой он подписал двухлетнее трудовое соглашение.

Сеферович принадлежал лиссабонской «Бенфике» шесть последних лет карьеры после того, как перебрался из франкфуртского «Айнтрахта» свободным агентом. За это время воспитанник «Люцерна» дважды отправлялся в аренду, один раз – в стамбульский «Галатасарай» в 2022 году, а второй раз – в «Сельту» в году текущем.

Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста всего лишь в 4 млн евро.