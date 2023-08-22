Центральный защитник «Санкт-Галлена» Леонидас Стергиу проведёт сезон-2023/24 на правах аренды в «Штутгарте». Об этом немецкий коллектив сообщил на своем официальном сайте.

«Я чувствую себя невероятно счастливым. Замечательно иметь возможность подписать контракт с таким клубом, как «Штутгарт». Я очень рад, что все получилось», — приводит слова Стергиу пресс-служба команды.

В текущем сезоне 21-летний защитник на поле не появлялся. Контракт игрока с «Санкт-Галленом» рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Стергиу составляет три миллиона евро.