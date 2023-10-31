В «Базеле» заявили, что не смогли выбрать лучший гол месяца

В пресс-службе швейцарского «Базеля» признались, что не выбрали лучший гол месяца по одной простой причине – голов этот клуб в октябре не оформил совсем.

Дело в том, что один из самых известных клубов страны проиграл абсолютно все матчи октября, общий счёт - 0:10. Команда сенсационно замыкает турнирную таблицу швейцарского футбольного первенства с пятью очками в активе и лишь одной победой – и это после 11 туров! Отставание от предпоследнего, 11 места - пять баллов.

В последний раз «Базель» не проигрывал в чемпионате страны 28 сентября – тогда в игре с «Люцерном» клуб сыграл вничью, 1:1.