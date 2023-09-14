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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Балотелли может вернуться в турецкий клуб

14 Сентября 2023 • 20:49 Комментировать

Марио Балотелли покидает «Сьон» - в прессе появилась информация о том, что 33-летний итальянец уже расторг трудовое соглашение со швейцарским клубом. Как сообщает Ajansspor, Балотелли может вернуться в «Адана Демирспор». Турецкий клуб хотел бы снова подписать Марио.

По ходу своей карьеры Марио Балотелли поиграл за целый ряд клубов. Многие эксперты считают, что итальянец не смог полностью раскрыть свой талант из-за тяжёлого характера – Балотелли нередко попадал в скандалы.

«Адана Демирспор» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли Адана Демирспор трансферы футбола - лето 2023
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