«Марсель» в своих социальных сетях официально объявил о подписании левого защитника «Янг Бойз» Улиссеса Гарсии. Он подписан для того, чтобы заменить уходящего в саудовский «Аль-Хиляль» Ренана Лоди, который выступает на аналогичной позиции.

Гарсии 28 лет. В этом сезоне он сыграл за «Янг Бойз» в 24 официальных матчах, забил один гол и оформил пять голевых передач. Длительность контракта Гарсии с провансальцами пока не уточняется. Сумма компенсации от «Марселя» швейцарскому клубу также пока не раскрыта.

«Марсель» по итогам 18 туров французской Лиги 1 идёт на седьмом месте с 28 набранными очками.