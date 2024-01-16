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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» подписал защитника на замену Лоди официально

16 Января 2024 • 18:30 Комментировать

«Марсель» в своих социальных сетях официально объявил о подписании левого защитника «Янг Бойз» Улиссеса Гарсии. Он подписан для того, чтобы заменить уходящего в саудовский «Аль-Хиляль» Ренана Лоди, который выступает на аналогичной позиции.

Гарсии 28 лет. В этом сезоне он сыграл за «Янг Бойз» в 24 официальных матчах, забил один гол и оформил пять голевых передач. Длительность контракта Гарсии с провансальцами пока не уточняется. Сумма компенсации от «Марселя» швейцарскому клубу также пока не раскрыта.

«Марсель» по итогам 18 туров французской Лиги 1 идёт на седьмом месте с 28 набранными очками.

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