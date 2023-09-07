Балотелли: «Я отказался от китайского предложения, превышающего арабские цифры»

Известный итальянский форвард Марио Балотелли, который в настоящий момент является игроком швейцарского «Сьона», рассказал об отказе от выгодного денежного предложения из Китая.

«Я ответил отказом на щедрое предложение, которое намного превышало нынешние арабские цифры. Тогда я отдал предпочтение выступлениям за «Марсель», - передает слова нападающего Corriere dello Sport.

Балотелли пополнил ряды «Сьона» летом прошлого года, перебравшись из турецкого «Адана Демирспора». Контракт 32-летнего итальянского нападающего со швейцарским клубом рассчитан до лета следующего года.