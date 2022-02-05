Главный тренер «Базеля» оценил готовность Чалова

Главный тренер «Базеля» Патрик Рамен рассказал, как воспринял переход российского нападающего Фёдора Чалова. Наставник швейцарской команды оценил готовность игрока перед официальными матчами, а также поделился, как собирается использовать новичка.

«Это очень динамичный футболист. Чалов хорошо играет из глубины, а также здорово действует в роли «столба». Он знает английский язык, мы с ним нормально общаемся. Первое впечатление? Жизнерадостный, открытый парень. Он уже готов помогать нам», - подчеркнул специалист в интервью для Tagblatt.

Дебют форварда, принадлежащего ЦСКА, может состояться уже завтра, 6 февраля - «Базель» на своем поле будет принимать «Сьон» в рамках местного первенства.