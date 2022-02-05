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Главный тренер «Базеля» оценил готовность Чалова

05 Февраля 2022 • 22:35 Комментировать
Базель
...
Сьон
1.48 4.50 6.60
Через 17 ч. 19 мин.

Главный тренер «Базеля» Патрик Рамен рассказал, как воспринял переход российского нападающего Фёдора Чалова. Наставник швейцарской команды оценил готовность игрока перед официальными матчами, а также поделился, как собирается использовать новичка.

«Это очень динамичный футболист. Чалов хорошо играет из глубины, а также здорово действует в роли «столба». Он знает английский язык, мы с ним нормально общаемся. Первое впечатление? Жизнерадостный, открытый парень. Он уже готов помогать нам», - подчеркнул специалист в интервью для Tagblatt.

Дебют форварда, принадлежащего ЦСКА, может состояться уже завтра, 6 февраля - «Базель» на своем поле будет принимать «Сьон» в рамках местного первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Фёдор Чалов Патрик Рамен
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БАЗЕЛЬ СЬОН
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06.02  16:15 Базель ... Сьон 1.48 4.60 5.80
06.02  18:30 Санкт-Галлен ... Янг Бойз 4.80 4.40 1.58
06.02  18:30 Лугано ... Люцерн 2.03 3.45 3.50
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