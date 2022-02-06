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Чалов поделился впечатлениями от дебюта за «Базель»

06 Февраля 2022 • 22:16 Комментировать
Базель
3:3
Сьон
окончен

Арендованный у московского ЦСКА нападающий Фёдор Чалов провел свой первый матч за новую команду, швейцарский «Базель». Дебют россиянина выдался не самым удачным, но сам футболист не спешит расстраиваться после первой осечки.

«К сожалению, матч закончился лишь вничью (прим. 3:3 со «Сьоном»). Теперь с нетерпением жду следующей встречи. У нас хорошая команда. Я всегда мечтал играть в Европе. И аренда в «Базеле» — шаг в этом направлении», - приводит слова Чалова портал bz Basel.

Напомним, что в данном поединке форвард получил желтую карточку и попал в штангу в одном из эпизодов, после чего был заменен на 89-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Фёдор Чалов
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окончен Базель 3:3 Сьон 1.48 4.60 6.30
окончен Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз
окончен Лугано 2:1 Люцерн
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