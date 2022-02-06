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Дебют Чалова: потеря очков «Базеля», попадание в штангу и жёлтая карточка

06 Февраля 2022 • 18:44 Комментировать
Базель
3:3
Сьон
окончен

Российский нападающий Фёдор Чалов, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, дебютировал за швейцарский «Базель», где он проведет следующие полгода на правах аренды. Главный тренер команды сходу доверил игроку место в стартовом составе, но выступление форварда вряд ли можно назвать удачным.

Дело в том, что «Базель» снова потерял очки в чемпионате, расписав результативную ничью со «Сьоном» (3:3). Чалов в свою очередь записал в пассив желтую карточку, а также упустил хороший момент для взятия ворот, пробив в штангу. На 89-й минуте россиянин был заменен.

Таким образом, «Базель» уже на девять очков отстал от идущего на первой строчке в турнирной таблице первенства «Цюрих».

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Фёдор Чалов
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окончен Базель 3:3 Сьон 1.48 4.60 6.30
Идет 24 минута Санкт-Галлен 0:0 Янг Бойз 4.80 4.40 1.58
Идет 23 минута Лугано 1:0 Люцерн 2.03 3.45 3.50
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Сегодня, 06 Февраля
18:44 · Швейцария
Дебют Чалова: потеря очков «Базеля», попадание в штангу и жёлтая карточка
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