Дебют Чалова: потеря очков «Базеля», попадание в штангу и жёлтая карточка

Российский нападающий Фёдор Чалов, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, дебютировал за швейцарский «Базель», где он проведет следующие полгода на правах аренды. Главный тренер команды сходу доверил игроку место в стартовом составе, но выступление форварда вряд ли можно назвать удачным.

Дело в том, что «Базель» снова потерял очки в чемпионате, расписав результативную ничью со «Сьоном» (3:3). Чалов в свою очередь записал в пассив желтую карточку, а также упустил хороший момент для взятия ворот, пробив в штангу. На 89-й минуте россиянин был заменен.

Таким образом, «Базель» уже на девять очков отстал от идущего на первой строчке в турнирной таблице первенства «Цюрих».