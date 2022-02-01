Фёдор Чалов – игрок «Базеля»: Что ждёт российского форварда в Европе

В последний день января швейцарский «Базель» арендовал нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Сделка рассчитана до конца сезона-2021/22 и не включает опцию выкупа контракта. Таким образом, сбылась давняя мечта футболиста – попробовать свои силы в Европе. В январе 2022 года интерес к футболисту проявляли «Венеция», «Брест» и «Базель». Выбор был сделан в пользу швейцарцев. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось, почему ЦСКА продал Фёдора, зачем он нужен «Базелю» и каковы перспективы 23-летнего форварда в Швейцарии.

У Чалова был всего один классный сезон в РПЛ. Когда у «армейцев» были проблемы из-за долгов, неожиданно Фёдор закрепился в статусе основного центрфорварда. Ему пришлось конкурировать с арендованным у «Лестера» Ахмедом Мусой и Понтусом Вернблумом – номинальным опорником, которого периодически посылали закрывать дыру в передней линии. 20-летний нападающий был лучшим бомбардиром чемпионата России, а в сезоне-2018/19 Лиги чемпионов даже расписался в воротах «Реала» в Мадриде (0:3). Неудивительно, что клубы из-за рубежа начали интересоваться молодым россиянином. Больше других Чалова в своих рядах хотел видеть «Кристал Пэлас», но ЦСКА не устроило предложение на 25 млн евро.

Не попав в АПЛ, Фёдор загрустил и в его игре наметился серёзный спад. В следующих сезонах Чалов уже не дотягивал до отметки хотя бы 10 голов. Почему-то Фёдор потерял уверенность в статусе наконечника атак, но в подыгрыше он всё же поначалу оставался эффективным. При Гончаренко футболист всё чаще начал играть на фланге полузащиты, как и при Березуцком. Чалов проиграл конкуренцию Заболотному на позиции центрального форварда, а в качестве атакующего полузащитника смотрелся хуже Ахметова. Учитывая то, что в зимнее трансферное окно ЦСКА купил Языджи, аренда – лучший вариант для клуба.

«Базель» – гранд швейцарского футбола, но нынешний сезон складывается непросто для команды. Сейчас главный конкурент не «Янг Бойз», а скромный «Цюрих», захвативший лидерство. «Базель» располагается на второй позиции и отстаёт от лидера на 7 баллов. Клубу срочно нужен был форвард на замену Артуру Кабралу, который ушёл в «Фиорентину». Во Флоренции, кстати, тоже оперативно подписали Кабрала, после того как отпустили Влаховича в «Ювентус». Можно сказать, что Чалов оказался в «Базеле» благодаря Влаховичу.

В «Базеле» эффективно работают методы доставки мяча к нападающим, которые по стилю похожи на Чалова. Фёдору нужно быстро адаптироваться и лучше распоряжаться моментами. В Швейцарии ждут, что россиянин будет показывать такую же результативность, как и Кабрал. Но сделать это будет крайне сложно. Артур Кабрал в 31 матче сезона забил 27 мячей. Удивительно, что «Базель» увидел замену в Чалове, у которого всего 3 мяча в 16 матчах сезона. Правда, в сезоне-2021/22 Фёдор не имел железного места в основном составе и часто появлялся на поле со скамейки.

Может показаться, что переход в чемпионат Швейцарии – шаг назад, но в случае с Чаловым это не так. Футболисту будет полезно попробовать себя в Европе, в том числе и в 1/8 финала Лиги конференций, где у «Базеля» хорошие шансы зайти далеко. Швейцарская Суперлига – более результативный чемпионат по сравнению с РПЛ. В среднем за игру там забивают на 0,6 гола больше. Важно и то, что «Базель» умеет раскрывать футболистов. Прогресс Салаха, Джаки, Шакири, Аканджи, Эмболо и Ракитича было сложно не заметить.

У Чалова будет всего один реальный конкурент на место в старте – 19-летний Себастьяно Эспозито, который тоже играет на правах аренды, а принадлежит «Интеру». В минувшем сезоне молодой форвард помог «Венеции» выйти в Серию А, а в текущем забил 4 гола в 18 матчах. У Фёдора есть все условия для того, чтобы быть основным форвардом «Базеля», а если ещё и удастся поднять результативность, то его рыночная стоимость в 8,5 млн евро до конца сезона может вырасти миллионов на 4-5, а это уже прямая выгода для ЦСКА.

Владислав АВРАМЕНКО