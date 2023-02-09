Футболист «Реала» Аррибас установил рекорд клубного чемпионата мира, забив сразу после выхода на замену

Полузащитник мадридского «Реала» Серхио Аррибас стал рекордсменом клубного чемпионата мира.

21-летний футболист появился на поле в полуфинальном матче против «Аль-Ахли», выйдя на замену на восьмой компенсированной ко второму тайму минуте вместо Винисиуса Жуниора. Спустя всего 28 секунд Аррибас поразил ворота соперников, установив на табло окончательный счёт – 4:1. Как отмечают испанские ресурсы, этот гол стал самым быстрым для выходивших на замену игроков в истории клубного чемпионата мира.

Серхио Аррибас – представитель дубля «Реала». В общей сложности на его счету лишь 12 матчей за первую команду «сливочных», а сегодняшний гол стал для него дебютным.