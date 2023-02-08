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Клубный чемпионат мира 2016

Винисиус превзошёл достижение Иско в рамках клубного чемпионата мира

08 Февраля 2023 • 23:40 Комментировать
Аль-Ахли Каир
1:4
Реал Мадрид
окончен

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отметился голом в ворота «Аль-Ахли».

Бразилец открыл счёт в поединке полуфинала клубного чемпионата мира, отличившись на 42-й минуте встречи. По данным Opta, Винисиус стал самым молодым футболистом (22 года и 211 дней), забившим за «Реал» на клубном чемпионате мира в нынешнем тысячелетии. Ранее достижение принадлежало Иско, который отметился голом в возрасте 22 лет и 239 дней в декабре 2014 года.

Для Винисиуса сегодняшнее взятие ворот стало 14-м в 32-х матчах сезона во всех соревнованиях. Также в активе бразильского игрока атаки шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Иско Винисиус Жуниор
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