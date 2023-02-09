Вальверде высказался о выходе «Реала» в финал клубного ЧМ

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о выходе своей команды в финал клубного чемпионата мира. В полуфинальном поединке подопечные Карло Анчелотти крупно победили египетский «Аль-Ахли» (4:1). Один из мячей забил уругвайский полузащитник.

«Рад, победить и забить гол. В этом матче чувствовал себя максимально комфортно. Ценю каждое мгновение этого турнира. Я доволен нашей игрой. Хочу поблагодарить партнеров, которые поддерживают меня. Сейчас нам нужно немного отдохнуть, а затем выиграть трофей», - цитирует южноамериканца Football-Espana.

В решающем матче клубного ЧМ «Реал» встретится с «Аль-Хилялем».