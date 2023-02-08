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Клубный чемпионат мира 2016

Незабитый пенальти Модрича не помешал «Реалу» разгромить «Аль-Ахли» и выйти в финал клубного ЧМ эксклюзив

08 Февраля 2023 • 23:58 Комментировать (1)
Аль-Ахли Каир
1:4
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» стартовал в клубном чемпионате мира с полуфинала, где встрется с египетским «Аль-Ахли» из Каира.

Протокол игры  
Аль-Ахли Каир1:4Реал Мадрид
  42'Винисиус Жуниор (0:1)
  46'Вальверде Федерико (0:2)
(1:2) Маалул Али65'  
  90' Родриго (1:3)
  90' Аррибас Серхио (1:4) 
Эль-Шенави МохамедХани МохамедМетвалли МахмудАбдель Монем МохамедМаалул АлиЭль-Сулейя АмрДьенг Алиу 61' (Фатхи Хамди ( 61') Эль-Шахат Хуссейн 75' (Мохамед Тахер ( 75') Магди Мохамед 88' (Кахраба ( 88') Абделькадер АхмедШериф Мохамед 61' (Тау Перси ( 61')
Запасные: Лотфи АлиАттия МарванЭль-Ханафи ЯссерАлаа ХамзаРабиа РамиАшраф Мохамед
Лунин АндрейНачо ФернандесРюдигер АнтониоАлаба ДавидКамавинга ЭдуардоМодрич Лука 90' (Аррибас Серхио ( 90') Тчуамени ОрельенКроос Тони 77' (Себальос Дани ( 77') Вальверде ФедерикоРодриго 90' (Диас Мариано ( 90') Винисиус Жуниор 90' (Одриосола Альваро ( 90')
Запасные: Карвахаль ДаниэльМартин МариоКаньисарес ЛукасЛопес ЛуисВальехо ХесусАсенсио Марко
08 февраля. Стадион "Принс Мулай Абделла".

Клубный чемпионат мира далеко не так престижен, как аналогичный турнир среди сборных, но всё равно ведь он является международным трофеем. Условно его можно сопоставить с ныне упразднённым Кубком конфедераций – в том плане, что в мини-турнире принимают участие восемь команд, шесть из которых – триумфаторы континентальных соревнований.

Победитель Лиги чемпионов стандартно стартует с полуфинала, и здесь «Реалу» достался в соперники номинальный представитель хозяев турнира египетский «Аль-Ахли» из Каира. Он считается хозяином, поскольку в качестве обладателя титула Лиги чемпионов АФК там уже принимает участие клуб из Марокко (где проводится турнир) – «Видад». Точнее, принимал участие, поскольку вылетел в 1/4 финала.

Победитель отчётного матча выходил в финал на саудовский «Аль-Хиляль», который немного раньше справился в своём полуфинале с бразильским «Фламенго». Что касается пути первого соперника «Реала» к 1/2 финала, то «Аль-Ахли» в первом круге одолел «Окленд Сити» из Океании, вслед за чем в четвертьфинале оставил не у дел американский «Сиэтл Саундерс».

Автором первого реально опасного момента стал не «Реал», а «Аль-Ахли». На девятнадцатой минуте Шериф в контратаке совершил инспекцию по левому полуфлангу и серьёзно так пробил рядом со створом. Через семь минут после углового воротам мадридцев угрожал Абдель Монем, ударивший головой, опять-таки, над перекладиной.

Тут «Реал» уже разозлился, Винисиус продвинулся слева к углу вратарской и прокинул мяч мимо вратаря и мимо дальней штанги. Почти сразу Родриго подключился в той же зоне и попал в ближнюю штангу. Но «Аль-Ахли» не испугался и тоже ответил острым моментом. Эль-Шахат приложился справа с острого угла, а Лунину пришлось переводить мяч на угловой.

Временные отрезки, что называется, в раздевалку и из раздевалки стали для египетской команды голевыми со знаком «минус» – забивал «Реал». Сначала Махмуд Метвалли махнул ногой мимо мяча возле своей штрафной и предопределил выход один на один Винисиуса, перекинувшего мяч через вратаря (0:1). А потом Модрич вывел Родриго на рандеву с Эль-Шенави, тот отразил, однако на добивании после подработки точен был Вальверде (0:2).

Впрочем, гладкой дороги во втором тайме у мадридцев не получилось. Не доведя счёт в свою пользу до крупного, «сливочные» позволили сопернику в середине тайма возродить интригу. Камавинга в своей штрафной сбил Эль-Шахата, арбитр указал на точку, и Маалул реализовал пенальти в левый угол (1:2). А через четыре минуты Кафша был близок к тому, чтобы сравнять счёт, но мяч после его опасного удара просвистел чуть мимо створа. И на 79-й минуте Лунин спас свои ворота от потенциального гола Махмуда Метвалли.

При этом нельзя сказать, что «Реал» выпускал нити игры из своих рук – или ног, как принято говорить в футбольной сфере. Испанский клуб умеренно поддавливал и в конце основного времени получил право на пенальти – Винисиусу заплели ногу на входе в штрафную «Аль-Ахли». Судья посмотрел видеоповтор и объявил о решении назначить пенальти. Только вот Модрич внезапно подкачал, пробив не в самый правый угол, и Эль-Шенави парировал одиннадцатиметровый.

Родриго вскоре бахнул рядом со створом с левого полуфланга, когда, в общем-то, должен был решать эпизод без вопросов. Зато на исходе второй компенсированной минуты «сливочные» прекрасно всё разыграли в чужой штрафной. На Себальосе висели трое, а он здорово покатил пяткой в адрес Родриго, который немножко посеменил с мячом и отправил его по назначению (1:3).

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«Аль-Ахли», однако же, не сдавался, и через полторы минуты нашлась работа Лунину, отбившему удар с недалёкой дистанции Кахрабы. А на восьмой добавленной минуте 21-летний воспитанник кантеры «королевского» клуба Аррибас, только что вышедший на замену, поразил низом правый угол со среднего расстояния (1:4). Команда Карло Анчелотти одержала разгромную победу и вышла в финал, где поспорит за трофей с саудовским «Аль-Хилялем».

Кирилл Иванцов

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Реал Мадрид Клубный Чемпионат Мира Аль-Ахли Каир
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Комментарии (1)
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NOBODY
09 Февраля 2023 в 00:02
посмеялся над моментом и голом Аррибаса ))) чел выйти не успел и уже забил )))))
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