Мадридский «Реал» стартовал в клубном чемпионате мира с полуфинала, где встрется с египетским «Аль-Ахли» из Каира.

Клубный чемпионат мира далеко не так престижен, как аналогичный турнир среди сборных, но всё равно ведь он является международным трофеем. Условно его можно сопоставить с ныне упразднённым Кубком конфедераций – в том плане, что в мини-турнире принимают участие восемь команд, шесть из которых – триумфаторы континентальных соревнований.

Победитель Лиги чемпионов стандартно стартует с полуфинала, и здесь «Реалу» достался в соперники номинальный представитель хозяев турнира египетский «Аль-Ахли» из Каира. Он считается хозяином, поскольку в качестве обладателя титула Лиги чемпионов АФК там уже принимает участие клуб из Марокко (где проводится турнир) – «Видад». Точнее, принимал участие, поскольку вылетел в 1/4 финала.

Победитель отчётного матча выходил в финал на саудовский «Аль-Хиляль», который немного раньше справился в своём полуфинале с бразильским «Фламенго». Что касается пути первого соперника «Реала» к 1/2 финала, то «Аль-Ахли» в первом круге одолел «Окленд Сити» из Океании, вслед за чем в четвертьфинале оставил не у дел американский «Сиэтл Саундерс».

Автором первого реально опасного момента стал не «Реал», а «Аль-Ахли». На девятнадцатой минуте Шериф в контратаке совершил инспекцию по левому полуфлангу и серьёзно так пробил рядом со створом. Через семь минут после углового воротам мадридцев угрожал Абдель Монем, ударивший головой, опять-таки, над перекладиной.

Тут «Реал» уже разозлился, Винисиус продвинулся слева к углу вратарской и прокинул мяч мимо вратаря и мимо дальней штанги. Почти сразу Родриго подключился в той же зоне и попал в ближнюю штангу. Но «Аль-Ахли» не испугался и тоже ответил острым моментом. Эль-Шахат приложился справа с острого угла, а Лунину пришлось переводить мяч на угловой.

Временные отрезки, что называется, в раздевалку и из раздевалки стали для египетской команды голевыми со знаком «минус» – забивал «Реал». Сначала Махмуд Метвалли махнул ногой мимо мяча возле своей штрафной и предопределил выход один на один Винисиуса, перекинувшего мяч через вратаря (0:1). А потом Модрич вывел Родриго на рандеву с Эль-Шенави, тот отразил, однако на добивании после подработки точен был Вальверде (0:2).

Впрочем, гладкой дороги во втором тайме у мадридцев не получилось. Не доведя счёт в свою пользу до крупного, «сливочные» позволили сопернику в середине тайма возродить интригу. Камавинга в своей штрафной сбил Эль-Шахата, арбитр указал на точку, и Маалул реализовал пенальти в левый угол (1:2). А через четыре минуты Кафша был близок к тому, чтобы сравнять счёт, но мяч после его опасного удара просвистел чуть мимо створа. И на 79-й минуте Лунин спас свои ворота от потенциального гола Махмуда Метвалли.

При этом нельзя сказать, что «Реал» выпускал нити игры из своих рук – или ног, как принято говорить в футбольной сфере. Испанский клуб умеренно поддавливал и в конце основного времени получил право на пенальти – Винисиусу заплели ногу на входе в штрафную «Аль-Ахли». Судья посмотрел видеоповтор и объявил о решении назначить пенальти. Только вот Модрич внезапно подкачал, пробив не в самый правый угол, и Эль-Шенави парировал одиннадцатиметровый.

Родриго вскоре бахнул рядом со створом с левого полуфланга, когда, в общем-то, должен был решать эпизод без вопросов. Зато на исходе второй компенсированной минуты «сливочные» прекрасно всё разыграли в чужой штрафной. На Себальосе висели трое, а он здорово покатил пяткой в адрес Родриго, который немножко посеменил с мячом и отправил его по назначению (1:3).

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«Аль-Ахли», однако же, не сдавался, и через полторы минуты нашлась работа Лунину, отбившему удар с недалёкой дистанции Кахрабы. А на восьмой добавленной минуте 21-летний воспитанник кантеры «королевского» клуба Аррибас, только что вышедший на замену, поразил низом правый угол со среднего расстояния (1:4). Команда Карло Анчелотти одержала разгромную победу и вышла в финал, где поспорит за трофей с саудовским «Аль-Хилялем».

Кирилл Иванцов