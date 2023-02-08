Прогноз на матч «Аль-Ахли» - «Реал» от Титова

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов рассказал, чего ждет от полуфинального поединка клубного ЧМ между египетским «Аль-Ахли» и мадридским «Реалом».

«Не жду, что будет разгром. «Реал» не в той форме, чтобы забивать много. Да и вообще при Анчелотти Мадрид играет максимально прагматично. Я ставлю на тотал меньше 3 мячей», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится сегодня, 8 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Ранее определился первый финалист турнира. Им стал «Аль-Хиляль», обыгравший бразильский «Фламенго» (3:2).