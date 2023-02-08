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Клубный чемпионат мира 2016

Кроос и Модрич – единственные игроки «Реала», кому довелось сыграть в финале клубного ЧМ - 2018 и попасть в старт сегодня

08 Февраля 2023 • 22:06 Комментировать
Аль-Ахли Каир
0:2
Реал Мадрид
2-й тайм

Полузащитники мадридского «Реала» Тони Кроос и Лука Модрич остаются важнейшими для команды игроками.

Оба хавбека-ветерана попали в стартовый состав на сегодняшний матч полуфинала клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли». Как отмечает Opta, немец и хорват – единственные футболисты, сыгравшие в финале последнего для «Реала» клубного чемпионата мира против клуба «Аль-Айн» (4:1), среди всех, кто вышел с первых минут в сегодняшней битве.

В случае победы над «Аль-Ахли» коллектив Карло Анчелотти встретится в финале с «Аль-Хилялем», который одолел «Фламенго» в полуфинальном поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Тони Кроос
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АЛЬ-АХЛИ КАИР РЕАЛ МАДРИД
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