Кроос и Модрич – единственные игроки «Реала», кому довелось сыграть в финале клубного ЧМ - 2018 и попасть в старт сегодня

Полузащитники мадридского «Реала» Тони Кроос и Лука Модрич остаются важнейшими для команды игроками.

Оба хавбека-ветерана попали в стартовый состав на сегодняшний матч полуфинала клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли». Как отмечает Opta, немец и хорват – единственные футболисты, сыгравшие в финале последнего для «Реала» клубного чемпионата мира против клуба «Аль-Айн» (4:1), среди всех, кто вышел с первых минут в сегодняшней битве.

В случае победы над «Аль-Ахли» коллектив Карло Анчелотти встретится в финале с «Аль-Хилялем», который одолел «Фламенго» в полуфинальном поединке.