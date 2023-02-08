Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Клубный чемпионат мира 2016

Анчелотти оценил шансы «Реала» в матче с «Аль-Ахли»

08 Февраля 2023 • 20:07 Комментировать (1)
Аль-Ахли Каир
...
Реал Мадрид
Через 0 ч. 18 мин.

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы «королевского» клуба в полуфинале клубного чемпионата мира против каирского «Аль-Ахли».

«Мы играем против хорошо организованной команды с опытными и быстрыми игроками. Это будет равный и конкурентный матч. У них такое же желание выиграть этот титул, как и у нас, как и у других коллективов»,  — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «сливочных». Анчелотти также отметил, что в Марокко, где проводится текущий розыгрыш КЧМ, у «Реала» много болельщиков, которые получат удовольствие от предстоящей встречи.

Напомним, что сильнейший клуб Европы вступит в борьбу за трофей сегодня, 8 февраля. Стартовый свисток на стадионе «Принс Мулай Абделла» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Клубный Чемпионат Мира Аль-Ахли Каир
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-АХЛИ КАИР РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
08 Февраля 2023 в 21:23
И тут влетят походу(((
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.02.23 в 22:00
Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир
Реал Мадрид Реал Мадрид
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Февраля
21:30 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Ахли» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:07 · Клубный чемпионат мира 2017
Анчелотти оценил шансы «Реала» в матче с «Аль-Ахли» 1
08:36 · Клубный чемпионат мира 2017
Прогноз на матч «Аль-Ахли» - «Реал» от Титова
00:07 · Клубный чемпионат мира 2017
«Фламенго» неожиданно остался без финала клубного чемпионата мира
07 Февраля
13:03 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Аль-Ахли» - «Реал»: прогноз на матч клубного чемпионата мира – 8 февраля 2023
04 Февраля
21:57 · Клубный чемпионат мира 2017
Определился соперник «Реала» на клубном чемпионате мира
20:40 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Хиляль» не без везения пробился в полуфинал клубного чемпионата мира
03 Февраля
01:32 · Клубный чемпионат мира 2017
Николаев высказался о нововведении, связанном с VAR, продемонстрированном на клубном ЧМ
02 Февраля
11:58 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Ахли» всухую победил «Окленд Сити» на клубном ЧМ
01 Февраля
23:59 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Ахли» победил в стартовом матче на клубном чемпионате мира
13 Января
15:28 · Клубный чемпионат мира 2017
​Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, «Реал» узнал потенциального соперника
13 Февраля
12:00 · Клубный чемпионат мира 2017
Фаната бразильского «Палмейраса» застрелили в ходе просмотра финала клубного чемпионата мира
09:10 · Клубный чемпионат мира 2017
Маунт получил травму в финале клубного чемпионата мира
00:44 · Клубный чемпионат мира 2017
Тухель: «Мы заслужили этот успех»
12 Февраля
23:10 · Клубный чемпионат мира 2017
Хаверц повторил достижение Месси 11-летней давности
Все новости
Рекомендуем