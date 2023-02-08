Анчелотти оценил шансы «Реала» в матче с «Аль-Ахли»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы «королевского» клуба в полуфинале клубного чемпионата мира против каирского «Аль-Ахли».

«Мы играем против хорошо организованной команды с опытными и быстрыми игроками. Это будет равный и конкурентный матч. У них такое же желание выиграть этот титул, как и у нас, как и у других коллективов», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «сливочных». Анчелотти также отметил, что в Марокко, где проводится текущий розыгрыш КЧМ, у «Реала» много болельщиков, которые получат удовольствие от предстоящей встречи.

Напомним, что сильнейший клуб Европы вступит в борьбу за трофей сегодня, 8 февраля. Стартовый свисток на стадионе «Принс Мулай Абделла» прозвучит в 22:00 по московскому времени.