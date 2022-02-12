Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Клубный чемпионат мира 2016

Хаверц повторил достижение Месси 11-летней давности

12 Февраля 2022 • 23:10 Комментировать
Челси
2:1
Палмейрас Сан-Паулу
окончен после доп. времени

Немецкий атакующий полузащитник Кай Хаверц забил решающий гол в финальном матче Лиги чемпионов, принеся «Челси» победу в противостоянии с «Манчестер Сити». Было это в мае 2021 года, а сейчас Хаверц отличился еще раз тем, что забил победный гол в финале клубного чемпионата мира в матче против «Палмейраса».

Последним игроком, которому удавалось подобное свершение, был никто иной как Лионель Месси. В 2011 году он забил сперва победный мяч в финале Лиги чемпионов, после чего решил исход финала клубного ЧМ в матче с «Сантосом», в котором «Барса» «отгрузила» сопернику четыре безответных мяча. Решающим в итоге стал первый, который провел как раз Месси. С тех пор никому до Хаверца не удавалось забить победный гол как в финале ЛЧ, так и в финале клубного ЧМ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лионель Месси Кай Хаверц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Ахли Каир
окончен после доп. времени Челси 2:1 Палмейрас Сан-Паулу 1.58 3.95 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
23:10 · Клубный чемпионат мира 2017
Хаверц повторил достижение Месси 11-летней давности
22:39 · Клубный чемпионат мира 2017
Тьяго Силва - лучший игрок клубного чемпионата мира 1
19:05 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Челси» - «Палмейрас» - 2:1 (закончен)
17:57 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Аль-Ахли» занял третье место на клубном чемпионате мира, разгромив «Аль-Хиляль» в большинстве
11 Февраля
09:43 · Клубный чемпионат мира 2017
Ковачич рассказал о настрое «Челси» на финал клубного ЧМ
09 Февраля
23:31 · Клубный чемпионат мира 2017
Тренер «Челси»: «Выход в финал клубного чемпионата мира – важное достижение для нас»
21:23 · Клубный чемпионат мира 2017
«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира
19:05 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Аль-Хиляль» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
08 Февраля
21:26 · Клубный чемпионат мира 2017
«Палмейрас» стал первым финалистом клубного чемпионата мира
06 Февраля
21:28 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Хиляль» забил 6 мячей сопернику и стал соперником «Челси» 1
14:53 · Клубный чемпионат мира 2017
​Первый гол на клубном чемпионате мира отменил «робот»
05 Февраля
21:27 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Ахли» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира
31 Декабря
18:27 · Клубный чемпионат мира 2017
​ФИФА назвала нового участника клубного чемпионата мира 1
29 Ноября
19:42 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Челси» узнал потенциального соперника: жеребьёвка клубного чемпионата мира
12:48 · Клубный чемпионат мира 2017
Стало известно, когда пройдёт клубный ЧМ 1
Все новости
Рекомендуем