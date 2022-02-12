Хаверц повторил достижение Месси 11-летней давности

Немецкий атакующий полузащитник Кай Хаверц забил решающий гол в финальном матче Лиги чемпионов, принеся «Челси» победу в противостоянии с «Манчестер Сити». Было это в мае 2021 года, а сейчас Хаверц отличился еще раз тем, что забил победный гол в финале клубного чемпионата мира в матче против «Палмейраса».

Последним игроком, которому удавалось подобное свершение, был никто иной как Лионель Месси. В 2011 году он забил сперва победный мяч в финале Лиги чемпионов, после чего решил исход финала клубного ЧМ в матче с «Сантосом», в котором «Барса» «отгрузила» сопернику четыре безответных мяча. Решающим в итоге стал первый, который провел как раз Месси. С тех пор никому до Хаверца не удавалось забить победный гол как в финале ЛЧ, так и в финале клубного ЧМ.