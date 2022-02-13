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Тухель: «Мы заслужили этот успех»

13 Февраля 2022 • 00:44 Комментировать
Челси
2:1
Палмейрас Сан-Паулу
окончен после доп. времени

Спустя девять лет после неудачи на клубном чемпионате мира 2012 года «Челси» все-таки выиграл этот турнир, одолев в финале бразильский «Палмейрас». Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель доволен итогами матча, считая, что его клуб заслужил успех.

- Мы старались ради удачи, и она пришла в нам в конце матча. Важно было не останавливаться, даже если вы пропускаете. Мы не пали духом и были вознаграждены. Исполняя пенальти, Хаверц наверняка нервничал. Но он все сделал правильно, я не зря доверился ему, статистика показывает, насколько он хорош. Рад, что в «Челси» есть возможность сражаться за самые разные трофеи, все мечтают играть в финалах, и у нас есть такие возможности. Но останавливаться на этом нельзя, работаем дальше, - приводит слова Тухеля BBC Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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окончен после доп. времени Челси 2:1 Палмейрас Сан-Паулу 1.58 3.95 6.00
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