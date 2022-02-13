Тухель: «Мы заслужили этот успех»

Спустя девять лет после неудачи на клубном чемпионате мира 2012 года «Челси» все-таки выиграл этот турнир, одолев в финале бразильский «Палмейрас». Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель доволен итогами матча, считая, что его клуб заслужил успех.

- Мы старались ради удачи, и она пришла в нам в конце матча. Важно было не останавливаться, даже если вы пропускаете. Мы не пали духом и были вознаграждены. Исполняя пенальти, Хаверц наверняка нервничал. Но он все сделал правильно, я не зря доверился ему, статистика показывает, насколько он хорош. Рад, что в «Челси» есть возможность сражаться за самые разные трофеи, все мечтают играть в финалах, и у нас есть такие возможности. Но останавливаться на этом нельзя, работаем дальше, - приводит слова Тухеля BBC Sport.