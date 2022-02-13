Фаната бразильского «Палмейраса» застрелили в ходе просмотра финала клубного чемпионата мира

Бразильский «Палмейрас» дал бой лондонскому «Челси» в борьбе за клубный чемпионат мира, но в итоге проиграл и остался без трофея. Тысячи болельщиков бразильского клуба следили за ходом поединка в заведениях вокруг стадиона «Палмейраса» - есть у них такая традиция.

К сожалению, как это нередко бывает во время важных матчей в не отличающейся спокойной обстановкой стране, просмотр поединка был омрачен трагедией - болельщик «Палмейраса» был застрелен возле стадиона. Полиция уже задержала подозреваемого в стрельбе, сообщает новостное агентство Associated Press.

В целом же за вечер в драках и других подобных инцидентах возле стадиона «Палмейраса» пострадали полтора десятка человек.