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Клубный чемпионат мира 2016

Фаната бразильского «Палмейраса» застрелили в ходе просмотра финала клубного чемпионата мира

13 Февраля 2022 • 12:00 Комментировать
Челси
2:1
Палмейрас Сан-Паулу
окончен после доп. времени

Бразильский «Палмейрас» дал бой лондонскому «Челси» в борьбе за клубный чемпионат мира, но в итоге проиграл и остался без трофея. Тысячи болельщиков бразильского клуба следили за ходом поединка в заведениях вокруг стадиона «Палмейраса» - есть у них такая традиция.

К сожалению, как это нередко бывает во время важных матчей в не отличающейся спокойной обстановкой стране, просмотр поединка был омрачен трагедией - болельщик «Палмейраса» был застрелен возле стадиона. Полиция уже задержала подозреваемого в стрельбе, сообщает новостное агентство Associated Press.

В целом же за вечер в драках и других подобных инцидентах возле стадиона «Палмейраса» пострадали полтора десятка человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Палмейрас
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