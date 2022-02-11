Ковачич рассказал о настрое «Челси» на финал клубного ЧМ

Хавбек лондонского «Челси» Матео Ковачич высказался о предстоящем финальном поединке клубного чемпионата мира. В решающем матче «пенсионерам» будет противостоять бразильский «Палмейрас».

«Нам нужно хорошо поработать, ведь по ту сторону поля будет сильный соперник. Это агрессивная команда с прекрасными болельщиками.

«Челси» в полной готовности подходит к игре, мы намерены забрать трофей. Мы очень рады сыграть в финале и сделаем все возможное, чтобы победить», - цитирует хорвата пресс-служба клуба.

Финальный поединок турнира пройдет в субботу, 12 февраля.